Япония обвинила Китай в запуске трех шпионских шаров в ее воздушном пространстве

Bloomberg: Минобороны Японии обвинило Китай в запуске трех шпионских аэростатов

В Министерстве обороны Японии заявили, что три неопознанных объекта, замеченных в воздушном пространстве страны в период с 2019 по 2021 год, являются шпионскими аэростатами. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Оборонное ведомство 14 февраля опубликовало на своем сайте сообщение, в котором выступило с осуждением действий Китая и назвало все три инцидента, произошедшие в ноябре 2019 года, в июне 2020 года и в сентябре 2021 года, «совершенно неприемлемыми».

«Даже если это воздушный шар, вход в наше воздушное пространство без разрешения является нарушением территориальных границ», — подчеркнули в министерстве.

В ответ на обвинения официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал японских визави не драматизировать ситуацию, а также «быть объективными и беспристрастными в этом вопросе, не следовать примеру США».

Китайский разведывательный шар появился над северной частью США 3 февраля и был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена. В последующие дни в американском небе были зафиксированы еще три неопознанных объекта. Два из них были сбиты в национальном воздушном пространстве, а еще один — в небе над Канадой.

В ответ на инциденты власти США усилили контроль за воздушным пространством.