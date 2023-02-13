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12:32, 13 февраля 2023Мир

США усилили контроль за воздушным пространством после случая с «китайским шаром»

Пентагон: США усилили контроль за воздушным пространством после случая с аэростатом КНР

Фото: Alex Brandon / AP

Власти США усилили контроль за воздушным пространством после случая с появившимся в небе над страной китайским аэростатом. Об этом сообщила помощник главы Пентагона по Западному полушарию Мелисса Далтон, передает ТАСС.

«В свете появления воздушного шара КНР, который мы сбили в субботу неделю назад, мы более внимательно следим за нашим воздушным пространством на этих высотах, в том числе мы усилили слежение с помощью радаров, что отчасти объясняет увеличение числа объектов, которые мы обнаружили на этой неделе», — заявила она.

Далтон отметила, что США сбили все объекты, которые за последнюю неделю были замечены в небе над страной. На такой шаг, по ее словам, Вашингтон пошел из соображений безопасности.

В начале февраля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают в небе над страной, предположительно, китайский разведывательный шар. 4 февраля объект сбили. В Пекине заявляли, что это метеорологический зонд, который по ошибке оказался в воздушном пространстве США.

Позже в американском небе были зафиксированы еще три неопознанных объекта. Два из них были сбиты в национальном воздушном пространстве, а еще один — в небе над Канадой.

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Полина Матюхина
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