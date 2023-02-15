Разведка США допустила случайное появление китайского аэростата

WP: разведка США допускает, что китайский аэростат случайно отклонился от курса

Разведка США допускает, что китайский воздушный шар случайно отклонился от курса и пролетал над американской военной базой. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Washington Post (WP).

Как стало известно, к тому времени, когда «китайский шар» вторгся в американское воздушное пространство, американские военные и разведывательные агентства отслеживали его перемещения почти неделю. Эксперты не исключают версию, что аэростат мог случайно попасть в воздушное пространство США над военной базой в Монтане, отклонившись от маршрута из-за сильного ветра.

Воздушный шар пролетел над Алеутскими островами в тысячах миль от Гуама, затем дрейфовал над Канадой, где столкнулся с сильными ветрами, которые, по-видимому, и отбросили воздушный шар на юг, в континентальную часть Соединенных Штатов, сообщили официальные лица. При этом, хотя аналитики разведки не уверены, было ли отклонение от курса преднамеренным или случайным, они убеждены, что аэростат предназначался для наблюдения за военными объектами США в Тихом океане.

Китайский разведывательный шар появился над северной частью США 3 февраля и был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена. В последующие дни в американском небе были зафиксированы еще три неопознанных объекта. Два из них были сбиты в национальном воздушном пространстве, а еще один — в небе над Канадой.

В ответ на инциденты власти США усилили контроль за воздушным пространством.