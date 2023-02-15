Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Софья Кенин
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Доха (ж)
Металлург Мг
1:1
2-й период
live
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Мария Саккари
0:0
1-й сет
live
Екатерина Александрова
Доха (ж)
Дарья Касаткина
Сегодня
18:35 (Мск)
Беатрис Хаддад-Майя
Доха (ж)
Брюгге
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Боруссия Д
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
05:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
17:51, 15 февраля 2023Спорт

Врач «Шинника» назвал свою версию драки c украинскими футболистами в отеле

Врач «Шинника» Агаханян заявил, что футболисты «Миная» начали драку из-за русской речи

Фото: ФК «Шинник»

Врач российского футбольного клуба «Шинник» Гарегин Агаханян назвал свою версию драки c украинскими футболистами «Миная» в турецком отеле Royal Seginus. Его слова приводит РИА Новости.

Агаханян заявил, что зачинщиками драки стали украинцы, так как у представителей ярославской команды не было намерений начинать конфликт. «Сначала они выловили в несколько человек одного молодого в лифте, ударили его за русскую речь, потом несколько человек предложили начальнику команды спеть украинский гимн», — рассказал он.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний, однако обе команды были вынуждены выселиться из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат
Мальчик проснулся от укуса и обнаружил змею в своей постели
Врач «Шинника» назвал свою версию драки c украинскими футболистами в отеле
Экстренно остановившего поезд перед упавшей коляской машиниста наградят
Гуф отказался от боя с Александром Емельяненко
Банки призвали не оказывать услуги через мессенджеры
Российский хакер избежал колонии за вымогательство с помощью DDoS-атак
В ФРГ заявили о планах поставить Украине сначала половину батальона Leopard 2
Российский депутат бросил в коллегу резиновое изделие и попал на видео
В Киеве снесут часовню УПЦ рядом с местом первого каменного храма Руси
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.