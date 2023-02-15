Врач «Шинника» назвал свою версию драки c украинскими футболистами в отеле

Врач «Шинника» Агаханян заявил, что футболисты «Миная» начали драку из-за русской речи

Врач российского футбольного клуба «Шинник» Гарегин Агаханян назвал свою версию драки c украинскими футболистами «Миная» в турецком отеле Royal Seginus. Его слова приводит РИА Новости.

Агаханян заявил, что зачинщиками драки стали украинцы, так как у представителей ярославской команды не было намерений начинать конфликт. «Сначала они выловили в несколько человек одного молодого в лифте, ударили его за русскую речь, потом несколько человек предложили начальнику команды спеть украинский гимн», — рассказал он.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний, однако обе команды были вынуждены выселиться из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.