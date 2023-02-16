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22:27, 16 февраля 2023Мир

Байден отказался извиняться перед Китаем за решение сбить аэростат

Президент США Байден заявил, что не намерен извиняться перед КНР за решение сбить аэростат
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен приносить извинения КНР за решение сбить китайский аэростат. Об этом он сказал в ходе выступления по инцидентам с летательными аппаратами, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар», — подчеркнул американский лидер.

Политик добавил, что Соединенные Штаты хотят соперничать, а не конфликтовать с Китаем. «Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать», — отметил он.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

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Марина Совина
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