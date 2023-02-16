Байден отказался извиняться перед Китаем за решение сбить аэростат
Президент США Джо Байден заявил, что не намерен приносить извинения КНР за решение сбить китайский аэростат. Об этом он сказал в ходе выступления по инцидентам с летательными аппаратами, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.
«Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар», — подчеркнул американский лидер.
Политик добавил, что Соединенные Штаты хотят соперничать, а не конфликтовать с Китаем. «Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать», — отметил он.
4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.
12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.