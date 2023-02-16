Байден отказался извиняться перед Китаем за решение сбить аэростат

Президент США Байден заявил, что не намерен извиняться перед КНР за решение сбить аэростат

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен приносить извинения КНР за решение сбить китайский аэростат. Об этом он сказал в ходе выступления по инцидентам с летательными аппаратами, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь, добраться до сути случившегося. Но я не буду извиняться за сбитый шар», — подчеркнул американский лидер.

Политик добавил, что Соединенные Штаты хотят соперничать, а не конфликтовать с Китаем. «Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать», — отметил он.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.