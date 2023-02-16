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22:33, 16 февраля 2023Мир

Байден поручил разработать правила ответа при обнаружении воздушных объектов

Президент США Байден заявил, что в случае угроз обнаруженные воздушные объекты будут сбиты
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден поручил разработать правила ответа при обнаружении воздушных объектов. Об этом он заявил в ходе выступления перед журналистами.

Американский лидер отметил, что в случае угрозы объекты будут сбиты.

Ранее Джо Байден заявил, что не намерен приносить извинения КНР за решение сбить китайский аэростат.

4 февраля Вашингтон сбил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады. Позже был сбит четвертый объект.

Юлия Мискевич
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