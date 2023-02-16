В США заявили о слежке за китайским «шаром-шпионом» с момента запуска

ABC News: спецслужбы США отслеживали китайский «шар-шпион» с момента запуска

Спецслужбы США отслеживали китайский «шар-шпион» с момента запуска в КНР и наблюдали за тем, как он, возможно, случайно влетел в воздушное пространство страны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.

При этом, по мнению источника, определение точки запуска не означает, что в Вашингтоне знали где в конечном счете окажется шар. «Траекторию полета воздушного шара определяет целый ряд факторов, и было неясно, куда он направится», — заявил чиновник.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

Федеральные чиновники говорили, что первый китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины, мог проводить операции по сбору разведданных. Уже после этого, в конце прошлой недели, власти США сбили еще три неопознанных объекта, которые могли оказаться безвредными воздушными шарами.

