Главный тренер «Вашингтона» отреагировал на смерть отца Овечкина

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт выразил поддержку капитану клуба Овечкину после смерти отца

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт отреагировал на смерть отца капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит RMNB.

«Все в раздевалке знали о том, что произошло. Алекс отправил сообщение игрокам и организации, чтобы сообщить нам об этом. Это очень грустно. Мы сочувствуем ему и молимся за него и его семью», — сказал тренер. Лавиолетт выразил поддержку Овечкину и назвал это время очень тяжелым.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и попросил не беспокоить его семью в тяжелый для нее период. Ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву.

10 января Овечкин-старший был госпитализирован с обострением расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у 71-летнего мужчины обнаружили злокачественное новообразование.