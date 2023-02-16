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15:57, 16 февраля 2023Спорт

Главный тренер «Вашингтона» отреагировал на смерть отца Овечкина

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт выразил поддержку капитану клуба Овечкину после смерти отца
Питер Лавиолетт

Питер Лавиолетт. Фото: Matt Kartozian-USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт отреагировал на смерть отца капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит RMNB.

«Все в раздевалке знали о том, что произошло. Алекс отправил сообщение игрокам и организации, чтобы сообщить нам об этом. Это очень грустно. Мы сочувствуем ему и молимся за него и его семью», — сказал тренер. Лавиолетт выразил поддержку Овечкину и назвал это время очень тяжелым.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и попросил не беспокоить его семью в тяжелый для нее период. Ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву.

10 января Овечкин-старший был госпитализирован с обострением расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у 71-летнего мужчины обнаружили злокачественное новообразование.

Дарья Коршунова
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