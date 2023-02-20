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19:36, 20 февраля 2023Бывший СССР

Москва расценила миссию ЕС в Армении как попытку выдавить Россию из региона

Захарова заявила, что МИД считает миссию ЕС в Армении попыткой выдавить Россию из региона

Фото: Johanna Geron / Reuters

Москва расценивает гражданскую миссию, которую Евросоюз (ЕС) планирует направить в Армению, как попытку выдавить Россию из региона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС на следующей неделе направит в Армению гражданскую миссию из 100 человек. Она, по словам политика, будет «способствовать миру и стабильности».

«К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении», — заявила Захарова.

По ее словам, МИД видит в этом исключительно геополитическую подоплеку, далекую от желания нормализовать отношения в Закавказье. «Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности», — отметила представитель ведомства.

Захарова также подчеркнула, что в ЕС игнорируют негативные оценки инициативы со стороны Баку.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 февраля заявил, что активность мирового сообщества может «обуздать агрессивность» Азербайджана и поспособствовать открытию Лачинского коридора.

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Алевтина Запольская
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