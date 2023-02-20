Тренер «Вашингтона» порассуждал о сроках возвращения Овечкина в США

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт выразил надежду, что Овечкин вернется в США в течение недели

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт порассуждал о сроках возвращения капитана команды, россиянина Александра Овечкина в США. Его слова приводит в Twitter корреспондент The Athletic Тарик Эль-Баши.

«Надеюсь, Овечкин вернется на этой неделе. Посмотрим, сейчас он занимается домашними делами», — выразил предположение Лавиолетт.

19 февраля форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказал, что в команде скучают по россиянину и готовы оказать ему любую поддержку. «Нам не хватает большого человека [Овечкина], не хватает Джона Карлсона. Приходится играть с тем составом, который у нас есть», — добавил Оши.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. Перед матчем с «Флоридой» «Вашингтон» почтил память Овечкина-старшего.