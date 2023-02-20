Стерлинг раскритиковал кавказских болельщиков

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг заявил, что его раздражают кавказские болельщики

Чемпион UFC в легчайшем весе, американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг на своем YouTube-канале раскритиковал болельщиков из кавказских регионов России.

Спортсмен заявил, что чеченцы и дагестанцы не умеют анализировать поединки, опираясь только на впечатления от предыдущего выступления бойца. «И когда я говорю, что его соперник хорошо себя показывает, мне говорят, что я хейтер. Это меня по-настоящему раздражает», — рассказал он.

Стерлинг защитил чемпионский пояс UFC 25 октября 2022 года, одержав победу над соотечественником Ти Джеем Диллашоу техническим нокаутом. На счету спортсмена 24 поединка по правилам смешанных единоборств, 22 из которых он выиграл.

Американский боец ММА Майкл Чендлер также жаловался на дагестанских фанатов в октябре 2020 года. Он рассказывал, что они закидывают его сообщениями на непонятном для него языке.