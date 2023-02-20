Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:00 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
РБ Лейпциг
22 февраля
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
13:10, 20 февраля 2023Спорт

Стерлинг раскритиковал кавказских болельщиков

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг заявил, что его раздражают кавказские болельщики

Фото: Craig Kidwell / USA Today Sports / Reuters

Чемпион UFC в легчайшем весе, американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг на своем YouTube-канале раскритиковал болельщиков из кавказских регионов России.

Спортсмен заявил, что чеченцы и дагестанцы не умеют анализировать поединки, опираясь только на впечатления от предыдущего выступления бойца. «И когда я говорю, что его соперник хорошо себя показывает, мне говорят, что я хейтер. Это меня по-настоящему раздражает», — рассказал он.

Стерлинг защитил чемпионский пояс UFC 25 октября 2022 года, одержав победу над соотечественником Ти Джеем Диллашоу техническим нокаутом. На счету спортсмена 24 поединка по правилам смешанных единоборств, 22 из которых он выиграл.

Американский боец ММА Майкл Чендлер также жаловался на дагестанских фанатов в октябре 2020 года. Он рассказывал, что они закидывают его сообщениями на непонятном для него языке.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Байден встретился с Зеленским в Киеве
Возбуждено дело после взрыва «подарка» в руках 22-летней москвички
Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на 500 миллионов долларов
Идею совместных закупок оружия Европой для Украины объяснили
Брошенный россиянкой в квартире-свалке ребенок питался приправами
Стерлинг раскритиковал кавказских болельщиков
Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев
Ольга Орлова назвала различия ранней и поздней беременности
Премьер Японии решил пригласить Зеленского на встречу лидеров G7
В России оценили слова премьера Молдавии о демилитаризации Приднестровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.