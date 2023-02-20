Российский губернатор показал разрушения в обстрелянном ВСУ дважды за день селе

Белгородский губернатор Гладков заявил, что в Вознесеновке из-за атаки ВСУ повреждены дома

В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа, которое дважды за день обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ), повреждены гражданские объекты. Кадры разрушений показал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в Telegram.

По словам главы региона, посетившего атакованный населенный пункт, в результате обстрела были сильно повреждены два домовладения, еще в четырех домах выбиты окна, а также посечены фасады и заборы. На опубликованных Гладковым фотографиях видно, что на стенах некоторых зданий есть следы копоти. Пострадавшие окна и крыши завешены полиэтиленом.

Губернатор добавил, что сейчас аварийные бригады восстанавливают подачу электроэнергии, а строители делают необходимые замеры для устранения повреждений. «Пообщался с жителями домов. Начинают отходить от шока, — написал Гладков. — Буду держать ситуацию на контроле».

Ранее в сети также появилось видео, снятое одной из жительниц Вознесеновки. На кадрах видно жилой дом, в который попал снаряд. «Той стороны вообще нет, одна крыша. Все разворотило», — комментирует россиянка.

О том, что ВСУ дважды за день атаковали село Вознесеновка Белгородской области стало известно утром 20 февраля. Информация о пострадавших не поступала.

Незадолго до этого Украина также обстреляла село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате погибла местная жительница, получившая осколочные ранения. По словам Гладкова, она скончалась в машине скорой помощи.