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12:46, 22 февраля 2023Россия

В Госдуме объяснили приостановку участия России в ДСНВ

Картаполов счел, что в текущей ситуации приостановка участия в ДСНВ отвечает интересам РФ

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — один из принципиальных и основополагающих документов в системе международной коллективной безопасности, однако в нынешней ситуации приостановка участия в этом договоре отвечает интересам безопасности России, объяснил в беседе с «Лентой.ру» глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Собеседник «Ленты.ру» указал, что несмотря на то, что в преамбуле договора говорится о неделимой безопасности, США «открыто провозгласили курс нанесения стратегического поражения Российской Федерации, что никак не коррелируется с основными тезисами этого соглашения».

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Картаполов упомянул, что в тексте документа перечисляется не только количество боезарядов и их носителей, но и определены параметры боезарядов, а также условия их хранения. Председатель комитета Госдумы считает, что в последнее время Вашингтон «очень вольно» относится к трактовке положений упомянутого договора: в частности, по его словам, США в одностороннем порядке вывели порядка сотни единиц ядерного вооружения, переведя их в разряд учебных.

«Когда Российская Федерация в соответствии с договором предложила провести проверку, наши партнеры под надуманным предлогом отказались. Это прямое и явное нарушение договора», — заявил он, добавив, что ДСНВ не учитывает арсеналы Франции и Великобритании, и хотя договор заключался между РФ и США, вполне вероятно, что выступать против Москвы могут единым фронтом.

В этой связи Картаполов отметил, что комитет по обороне поддерживает решение российского лидера, так как оно отвечает интересам безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Вопрос о рассмотрении этого законопроекта внесен в повестку заседания Совета Федерации. После одобрения верхней палатой парламента, закон будет рассмотрен президентом.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию в среду, 21 февраля. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Глава государства объяснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будет учитываться совокупный ядерный арсенал НАТО.

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Варвара Кошечкина
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