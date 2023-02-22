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19:00, 22 февраля 2023Мир

В МИД России заявили о неизменности подхода Москвы к применению ядерного оружия

Замглавы МИД Рябков: подход Москвы к условиям применения ядерного оружия не изменится

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» заявил, что приостановка участия страны в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не меняет подходов Москвы к условиям применения ядерного оружия.

«Приостановка ДСНВ сама по себе не меняет ничего в нашем отношении к тому, каким образом, в каких гипотетических ситуациях может быть применено ядерное оружие. Прямой увязки здесь нет», — подчеркнул он.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ. По его словам, страна не выходит из договора, а именно приостанавливает участие в нем. На следующий день Совет Федерации единогласно одобрил соответствующий закон.

Президент США Джо Байден, реагируя на жест Москвы, заявил, что решение России является большой ошибкой.

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Варвара Кошечкина
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