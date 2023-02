Тренер рассказала о десятиминутной тренировке на все группы мышц

Тренер Мейер назвала восемь упражнений для тренировки на все группы мышц

Тренер Кейт Мейер назвала восемь упражнений для тренировки на все группы мышц. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

«Установите таймер на десять минут и выполняйте каждое упражнение в течение 60 секунд. После каждого третьего упражнения отдыхайте 30 секунд», — объясняет Майер. По ее словам, эта тренировка поможет сбросить до 4,5 килограмма за десять дней.

Специалист посоветовала начать занятие с бега на месте, а затем перейти к приседаниям с прыжками. Тренер отмечает, что приседать нужно до угла 90 градусов и, поднимаясь, подпрыгивать невысоко. После этого в программе — боковые выпады и отжимания.

Далее Майер рекомендует сделать упражнение «Альпинист». «Встаньте в положение планки и в активном темпе поднимайте колени по одному к противоположному локтю. Держите туловище ровно», — предупреждает тренер. После, оставаясь в положении планки, в течение минуты необходимо делать прыжки с разведением ног в сторону.

Завершить занятие тренер посоветовала блоком из трех упражнений. Первым из них идет бег на месте с высоким подниманием бедра. Затем приседания с прыжками через паузу, для этого необходимо задержаться в приседе на одну-две секунды. Финальное упражнение — «Стульчик»: облокотившись спиной о стену, нужно присесть до угла 90 градусов и сохранять это положение 60 секунд.

Ранее фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал о правилах возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.