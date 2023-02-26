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14:19, 26 февраля 2023Спорт

Тренер рассказала о десятиминутной тренировке на все группы мышц

Тренер Мейер назвала восемь упражнений для тренировки на все группы мышц

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Тренер Кейт Мейер назвала восемь упражнений для тренировки на все группы мышц. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

«Установите таймер на десять минут и выполняйте каждое упражнение в течение 60 секунд. После каждого третьего упражнения отдыхайте 30 секунд», — объясняет Майер. По ее словам, эта тренировка поможет сбросить до 4,5 килограмма за десять дней.

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Специалист посоветовала начать занятие с бега на месте, а затем перейти к приседаниям с прыжками. Тренер отмечает, что приседать нужно до угла 90 градусов и, поднимаясь, подпрыгивать невысоко. После этого в программе — боковые выпады и отжимания.

Далее Майер рекомендует сделать упражнение «Альпинист». «Встаньте в положение планки и в активном темпе поднимайте колени по одному к противоположному локтю. Держите туловище ровно», — предупреждает тренер. После, оставаясь в положении планки, в течение минуты необходимо делать прыжки с разведением ног в сторону.

Завершить занятие тренер посоветовала блоком из трех упражнений. Первым из них идет бег на месте с высоким подниманием бедра. Затем приседания с прыжками через паузу, для этого необходимо задержаться в приседе на одну-две секунды. Финальное упражнение — «Стульчик»: облокотившись спиной о стену, нужно присесть до угла 90 градусов и сохранять это положение 60 секунд.

Ранее фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал о правилах возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.

Ксения Курашкина
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