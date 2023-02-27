В России отреагировали на планы США пересмотреть вопрос принадлежности Крыма

Депутат Чепа назвал пропагандистским ходом планы США пересмотреть статус Крыма

Планы США в будущем пересмотреть вопрос принадлежности Крыма — это пропагандистский ход, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Мы неоднократно слышали заявления [президента Украины Владимира] Зеленского, что завтра-послезавтра начнется наступление на Крым. Американские военные и Госдеп неоднократно, особенно в последнее время, делают заявления по поводу возможного перенесения конфликта на Крым. Они понимают, что это невозможно. Несмотря на огромные поставки оружия, у Украины нет возможности это организовать», — сказал депутат.

Это ничто иное, как определенный пропагандистский ход Алексей Чепа депутат Госдумы

В интервью телеканалу NBC News Джейк Салливан допустил, что вопрос о статусе полуострова может быть пересмотрен в будущем вопреки позиции России. «Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — заявил он.

Чиновник отметил, что сейчас Киеву важно сосредоточиться на краткосрочных задачах, чтобы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилось преимущество на поле боя с помощью США, которые стремятся к полному восстановлению территориальной целостности республики.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует захватить Крым. «Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение на площадках других государств», — сказал он.

По мнению президента США Джо Байдена, возвращение Крыма Украине может затянуться. В беседе с телеканалом ABC News американский лидер отметил, что для этого может понадобиться переходный период. «Не все сразу», — подчеркнул он.