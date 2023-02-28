В России высказались о будущем санкций против страны

Депутат Чепа: антироссийские санкции становятся более размывчатыми

Западным странам все сложнее находить компромисс по поводу антироссийских санкций, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о будущем ограничений против Москвы.

Давайте рассмотрим очередной пакет: он становится все более размывчатым и размывчатым. Сегодня они просто не знают, что в дальнейшем могут выдумать и кого могут привлечь Алексей Чепа депутат Госдумы

«Все прекрасно понимают, что чем дольше они действуют, тем больший вред наносится экономикам многих стран. Огромное количество недовольных, в первую очередь среди бизнеса, растут экономические проблемы, недовольство людей. Политикам все сложнее и сложнее объяснять необходимость этих санкций и историю возникновения конфликта на Украине и его продолжение. Самое главное — это поставки такого количества оружия. Понятно, что больше и больше доходит информации о гибели многих наемников. Это вызывает естественное недовольство, естественное сопротивление», — сказал депутат.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани заявил, что у стран Европейского союза (ЕС) все еще сохраняются разногласия по поводу антироссийских санкций. Он допустил, что десятый пакет ограничительных мер может стать последним.

Антироссийские санкции Европейского союза

25 февраля ЕС ввел против России десятый пакет антироссийских санкций, приуроченный к годовщине начала специальной военной операции на территории Украины. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, юбилейный пакет ограничений нацелен на тех, «кто играет важную роль в продолжении этой жестокой войны».

Санкции затронули 1473 физических лица и 205 организации из России. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Также попавшим под ограничения гражданам запрещено въезжать на территорию объединения и следовать через нее транзитом.

В черные списки включили Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк. Кроме того, в них попали ряд членов Государственной Думы и Совета Федерации, чиновники, заместители министров, военачальники журналисты. Санкции также затронули ЧВК «Вагнер».

Как подсчитала Еврокомиссия, ЕС ввел торговые ограничения против России на сумму 11,4 миллиарда евро. Под санкции попала почти половина экспорта ЕС в Россию.