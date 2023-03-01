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18:25, 1 марта 2023Россия

Российский губернатор заявил о задержании почти сотни «мамкиных революсьенеров»

Курганский губернатор Шумков заявил о задержании почти сотни «мамкиных революсьенеров»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что 28 февраля региональное МВД задержало почти сотню «мамкиных революсьенеров» из молодежного объединения «ЧВК Редан». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в тот же вечер подростков передали родителям. Он подчеркнул, что ситуация с «самоназванным ЧВК, когда по призыву какого-то недоумка подростки толпами бегают по торговым центрам», показывает «губительность отсутствия реальной идеологии для молодежи». По мнению Шумкова, подросткам не хватает патриотического и трудового воспитания.

Кроме того, губернатор Курганской области предложил «вне очереди» отправлять в зону специальной операции тех, кто «провозгласил себя предводителями новоявленной "ЧВК"».

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, с которым связались несколько участников «ЧВК Редан», в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что движение вряд ли имеет отношение к преступному миру. По словам парламентария, одна часть объединения не поддерживает другую. «Администратор этого сообщества говорит, что большинство так называемых реданов, которые просто любят аниме и выглядят определенным образом, не поддерживают беспорядки, которые устроил кто-то, назвав себя "ЧВК Редан"», — рассказал он. Метелев предложил причисляющим себя к «ЧВК Редан» подросткам встретиться, чтобы понять, что их беспокоит и как «исправить произошедшее недоразумение».

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О новом молодежном движении стало известно после массовых драк с участием его представителей в столичных торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл». Эти происшествия стали поводом для организации полицией облав, в ходе которых в нескольких городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, были задержаны сотни человек.

Последователи «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. На такой внешний вид подростков вдохновил образ участников преступной группировки «Геней Редан» из манги и аниме Hunter x Hunter.

Один из участников молодежного движения в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что суть субкультуры заключается в борьбе подростков неформальной внешности с людьми, которые считают такой внешний вид неправильным и женоподобным. При этом подросток назвал «вбросом идиотов» появившийся ранее в одном из профильных сообществ «Кодекс чести "ЧВК Редан"», в котором говорится, что объединение якобы борется против футбольных фанатов, приезжих с Кавказа и мигрантов. «Есть адекватный "редан", который отстаивает право на любой внешний вид, а есть эти, которые ненавидят "спортиков" и остальных из-за потасовки в "Авиапарке"», — объяснил он.

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Константин Лысяков
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