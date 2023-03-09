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06:31, 9 марта 2023Наука и техника

Вероятность поставок кассетных бомб Киеву оценили

Аналитик Дандыкин допустил передачу Киеву кассетных бомб Mk 20

Фото: U.S. Navy / Reuters

Украине могут передать кассетные авиационные бомбы Mk 20, которые Киев запросил у Вашингтона. Вероятность поставок бомб оценил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

«Это может означать, что они пускаются во все тяжкие. Такие боеприпасы вообще-то запрещены конвенциями. Но в принципе им плевать: запрещены и мины-"лепестки", которые не самоликвидируются. Они их опять сыпят вовсю», — сказал аналитик.

Он допустил, что боеприпасы могут передать США или другие страны по их просьбе. Дандыкин подчеркнул, что Украина уже применяла кассетные боеприпасы, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетной боевой частью.

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Кассетная бомба Mk 20 Rockeye-II, которую Киев хочет получить, весит 222 килограмма. Боеприпас несет 247 кумулятивных суббоеприпасов Mk 118 с зарядами, способными пробивать броню толщиной около 190 миллиметров.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Киеве просят Вашингтон отправить кассетные бомбы Mk 20. Военный аналитик Виктор Литовкин рассказал, что кассетные боеприпасы высокоэффективны против живой силы противника.

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Даниил Иринин
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