Стало известно об изменении в состоянии Костомарова

«Лента.ру»: есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова

Есть небольшие улучшения состояния госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Рома борется. Есть небольшие улучшения», — поделился собеседник «Ленты.ру».

7 марта Mash в своем Telegram-канале сообщил, что у Костомарова прогрессирует сепсис на руках и ногах. Отмечалось, что медики не могут остановить заражение, поэтому есть угроза проведения еще нескольких ампутаций. Однако позднее источник Sport24 опроверг эту информацию.

4 марта стало известно, что олимпийский чемпион постепенно выходит из комы. Ранее, 26 февраля, сообщалось, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.