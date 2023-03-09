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12:15, 9 марта 2023Силовые структуры

Названы модели оружия державшего трехлетнего сына в заложниках россиянина

В Нижневартовске мужчина, державший сына в заложниках, стрелял по людям из МР-18 и МР-43

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Названы модели ружей, из которых в Нижневартовске стрелял по людям 44-летний мужчина, державший трехлетнего сына в заложниках. Об этом в четверг, 9 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, фигурант использовал ружья МР-18 и МР-43. Отмечается, что хранил оружие россиянин легально.

Ранее стало известно, что силовики задержали мужчину. Перед этим правоохранители доложили об освобождении взятого в заложники ребенка.

9 марта в Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже — полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. К правоохранителям обратилась супруга мужчины из-за его неадекватного состояния. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он начал стрельбу с балкона квартиры.

Через некоторое время после захвата сына Владимир Ш. выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонков от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Telegram-канал Mash утверждает, что причиной неадекватного поведения мужчины стал прием запредельной дозы лекарств с алкоголем.

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Екатерина Власова
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