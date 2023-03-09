Мать и жена взявшего в заложники сына россиянина попросили его сдаться

В Нижневартовске мать и жена мужчины, взявшего в заложники сына, попросили его сдаться

В Нижневартовске мать и жена обратились к взявшему трехлетнего сына в заложники мужчине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, супруга и мать россиянина Владимира Ш. попросили его сдаться и отпустить ребенка.

Ранее стало известно, что снайперы занимают позиции на крышах рядом с домом, где держат малыша.

9 марта Владимир Ш. заперся с ребенком в квартире и с балкона обстрелял людей. Мужчина забаррикадировал дверь в квартиру. Он заявил, что собирается расправиться с ребенком и покончить с собой. Неадекватный россиянин потребовал звонок от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Кроме того, он просит убить нескольких людей на городской площади.