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09:03, 9 марта 2023Силовые структуры

Стало известно о снайперах на крышах около дома запершегося с сыном россиянина

В Нижневартовске снайперы занимают позиции на крышах рядом с домом, где держат заложника

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Нижневартовске снайперы занимают позиции на крышах рядом с домом, где мужчина держит трехлетнего сына в заложниках. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, кроме снайперов на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Ранее стало известно, что Владимир Ш. заперся с ребенком в квартире и с балкона обстрелял людей. Мужчина забаррикадировал дверь в квартиру. Он заявил, что собирается расправиться с ребенком и покончить с собой. Неадекватный россиянин потребовал звонок от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Кроме того, он просит убить нескольких людей на городской площади.

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Екатерина Власова
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