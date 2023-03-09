Стало известно о снайперах на крышах около дома запершегося с сыном россиянина

В Нижневартовске снайперы занимают позиции на крышах рядом с домом, где держат заложника

В Нижневартовске снайперы занимают позиции на крышах рядом с домом, где мужчина держит трехлетнего сына в заложниках. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, кроме снайперов на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Ранее стало известно, что Владимир Ш. заперся с ребенком в квартире и с балкона обстрелял людей. Мужчина забаррикадировал дверь в квартиру. Он заявил, что собирается расправиться с ребенком и покончить с собой. Неадекватный россиянин потребовал звонок от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Кроме того, он просит убить нескольких людей на городской площади.