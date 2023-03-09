Водитель рассказал о 12 часах в пробке на Верхнем Ларсе по пути в Россию

Участник пробки на Верхнем Ларсе рассказал о 12 часах в заторе на пути в Россию

Участник затора на российско-грузинской границе по имени Кирилл рассказал, что в общей сложности провел на выезде из Грузии уже 12 часов. В беседе с «Лентой.ру» он описал обстановку на границе и высказался о причинах пробки.

В ночь на 9 марта стало известно, что при подъезде к КПП Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась двухкилометровая пробка из автомобилей в сторону России.

«Пробки есть. С момента проезда грузинского КПП сейчас я пытаюсь выехать с российского КПП, так как здесь идет ремонт и нас некуда ставить — прошло 8 часов ровно, плюс еще 4 часа в пробке перед пунктом», — высказался мужчина, который возвращается в Россию из рабочей командировки в Армению.

По его словам, грузинская сторона хорошо регулирует движение, ее КПП он пересек без задержек. «Снега в некоторых местах выше крыши, там расчистили тоннель и всех пустили. А стоит все перед грузинским КПП, да и российским, потому что едут там, где один ряд — в пятнадцать», — поделился Кирилл.

Собеседник «Ленты.ру» предположил, что все дело во временном закрытии границы, — КПП был закрыт с 5 марта из-за плохих погодных условий и угрозы схода лавины, открыли его только вечером 7 марта.

Массово никто не едет и не убегает. Просто едут те люди, которые собирались ехать три дня назад — перекупы, которые гонят машины, и грузовики — все Кирилл участник пробки

Другой собеседник «Ленты.ру», пожелавший остаться анонимным, сообщил, что пересекал границу ночью и простоял в пробке не больше часа. Мужчина переехал в Грузию после 24 февраля 2022 года и решил вернуться в Россию из-за митингов и неспокойной обстановки. «Жалею, что поехал. Были стычки и с грузинами, и с украинской беженкой была стычка», — сказал он.

«Известия» пишут, что в очереди стоят сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами. Telegram-канал Mash узнал, что в очереди уже начали продавать места.

8 марта в Грузии начались протесты против принятия закона об иноагентах. Позднее спецназ МВД Грузии вытеснил митингующих с площади перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси. Для разгона демонстрантов применялись водометы и слезоточивый газ.

В результате правящая партия «Грузинская мечта» и общественное движение «Сила народа» заявили, что отзывают закон об иностранных агентах после бурных протестов.