Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
3:2
Завершен
Химки
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Металлург Мг
6:3
Завершен
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
ЦСКА
4:0
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Завершен
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Манчестер Юнайтед
0:0
Завершен
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Северсталь
3:0
Завершен
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 6-й матч
Ростов
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
21:13, 12 марта 2023Спорт

Стало известно об улучшении состояния Костмарова

Sport24: состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается по всем показателям

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стало известно об улучшении состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — заявил источник.

10 марта «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигурист постепенно приходит в себя, однако врачи не исключили вероятность проведения еще одной операции для удаления отмерших из-за сепсиса тканей. 4 марта стало известно, что Костомаров постепенно выходит из комы. Ранее появилась информация, что у спортсмена произошел микроинсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Киеву из-за акций протеста в Европе
Цены на вторичное жилье в России перестали снижаться
«Ростов» вырвал победу у «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ
Полковник раскрыл три тактики США в случае атаки ВСУ на Крым
Московский священник раскрыл секреты семейного счастья
Стало известно об улучшении состояния Костмарова
Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран
Гастроэнтеролог развеяла миф о специальном питании при гастрите
Российского депутата отправили в СИЗО по делу о хищении миллионов
Вероятность разногласий США и Украины оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.