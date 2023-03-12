Стало известно об улучшении состояния Костмарова

Sport24: состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается по всем показателям

Стало известно об улучшении состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей», — заявил источник.

10 марта «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигурист постепенно приходит в себя, однако врачи не исключили вероятность проведения еще одной операции для удаления отмерших из-за сепсиса тканей. 4 марта стало известно, что Костомаров постепенно выходит из комы. Ранее появилась информация, что у спортсмена произошел микроинсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.