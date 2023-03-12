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13:46, 12 марта 2023Спорт

Грузинский боец UFC прокомментировал победу над Петром Яном

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили назвал победу над Петром Яном очень личной

Фото: Ron Chenoy / Reuters

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили после турнира UFC Fight Night 221 прокомментировал победу над российским бойцом смешанного стиля (MMA) Петром Яном.

«Я показал работу. Петр Ян называл меня нулем. Ну и кто ноль теперь? Кто ноль?» — задался вопросом 32-летний спортсмен. Он назвал поединок очень личным и подчеркнул, что ему удалось показать в нем себя. Также Двалишвили добавил, что гордится тем, что представляет Грузию.

Ранее 12 марта Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением. Поединок прошел в Лас-Вегасе. Поражение стало для Яна третьим подряд в UFC.

Перед поединком спортсмены обменялись неприятными комментариями друг о друге. Кроме того, Ян толкнул соперника на дуэли взглядов.

Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед и пять поражений. В активе Двалишвили 16 побед при четырех поражениях.

Анастасия Борисова
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