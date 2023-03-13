В Чехии выступили против допуска российских фехтовальщиков к турнирам

В Чехии выступили против допуска российских фехтовальщиков к международным турнирам

Чешская ассоциация фехтования (CSS) выступила против допуска сборных России и Белоруссии к международным турнирам. Об этом сообщает Novinky.

«Мы будем консультироваться о следующих шагах нашей федерации с Национальным спортивным агентством, Олимпийским комитетом Чехии и другими государственными организациями», — заявил глава CSS Олдрич Кубиста. Он отметил, что на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) Чехия проголосовала против возвращения россиян и белорусов на соревнования.

10 марта издание Inside the Games сообщило, что FIE решила вновь допустить российских и белорусских спортсменов к турнирам. Возвращение спортсменов на старты состоится не раньше середины апреля 2023 года.

2 марта 2022 года FIE временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в стартах под эгидой организации.