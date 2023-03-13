Захарова назвала способ поддержки банковской системы США

Захарова: США поддержат банковскую систему печатанием долларов и вызовут проблемы в мире

США поддержат свою банковскую систему печатанием долларов и вызовут еще большие проблемы в мире. Такой способ в своем Telegam-канале назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению дипломата, разъяснить как Вашингтон будет поддерживать устойчивость банковской системы может каждый ребенок. «Бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире», — поделилась Захарова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в понедельник, 13 марта, выступит с заявлением и ответит на вопросы по «банковскому кризису».

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. SVB — крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы Калифорнии закрыли SVB, а все застрахованные вклады перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.