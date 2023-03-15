В России высказались о последствиях инцидента с дроном США над Черным морем

Депутат Чепа назвал провокацией инцидент с дроном США над Черным морем

Инцидент с падением американского беспилотника над Черным морем повышает военную напряженность, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия такого происшествия для взаимоотношений России и США.

Когда идут военные действия, любые провокации, любые непродуманные действия с любой стороны могут привести к серьезным последствиям, это исключать никогда нельзя. Такая эскалация всегда приводит к определенным рискам Алексей Чепа депутат Госдумы

«Американцы на протяжении всего периода времени проведения специальной военной операции (СВО) оказывают всеми доступными видами техники разведку, координацию действий украинскими вооруженными силами, дают им постоянно всевозможную информацию. Такие провокации вдоль границ России говорят о вмешательстве и участии [Североатлантического] альянса в этом конфликте», — считает депутат.

Версия Минобороны

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 упал в Черном море. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России. В военном ведомстве указали, что дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. Там отметили, что он нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного Москвой с начала специальной военной операции на территории Украины.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружие не применяли, заявили в Минобороны. БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал в воду, добавили в ведомстве.

Версия США

По версии американских военных, два российских Су-27 перехватили беспилотник, который выполнял рутинные операции. Один из винтов дрона был поврежден, после чего потерял управление и его пришлось затопить.

Пентагон подтвердил, что перехваченный над Черным морем беспилотник MQ-9 США выполнял разведывательную миссию. Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, американский беспилотник не был оснащен вооружениями.

После случившегося посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент. Вашингтон выразил ему протест в связи со случившимся. Позже дипломат заявил, что американские беспилотники занимаются у границ России сбором данных, которые потом используются Украиной для ударов по российским силам и территории. Он назвал случившееся провокацией.