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04:30, 16 марта 2023Наука и техника

Иммунитет от простуды защитил детей от COVID-19

PNAS: иммунитет от распространенного возбудителя простуды защищает детей от COVID-19

Фото: Michał Parzuchowski / Unsplash

Шведские ученые из Каролинского университета обнаружили, что иммунитет от распространенного возбудителя простуды может защитить детей от COVID-19. Выводы работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Авторы изучили образцы крови 48 детей в возрасте от двух до шести лет и 94 образца крови взрослых людей от 26 до 83 лет. В анализ также были включены экземпляры крови 58 человек, которые недавно выздоровели от коронавирусной инфекции.

Результаты показали, что Т-клетки, ранее активированные коронавирусом OC43, вызывающим нетяжелое ОРВИ, могут так же эффективно реагировать против SARS-CoV-2. Эти реакции особенно выражены в детском и юном возрасте, а со временем ослабевают.

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Подтверждение этому наблюдалось в период пандемии: дети и подростки, инфицированные COVID-19, стали болеть реже, чем взрослые. Возможное объяснение неожиданного иммунитета у детей заключается в том, что у них уже была простуда, вызванная одним из четырех коронавирусов, что могло стимулировать иммунный ответ.

В будущем специалисты хотят провести аналогичные исследования у детей младшего и старшего возраста, подростков и молодых людей, чтобы лучше отслеживать, как развивается иммунный ответ на коронавирусы в процессе взросления.

В феврале 2022 года немецкие ученые заметили, что у детей наблюдается необычно долгий срок сохранения антител к коронавирусу — около девяти месяцев.

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Елена Апазиди
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Иммунитет от простуды защитил детей от COVID-19
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