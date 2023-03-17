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21:21, 17 марта 2023Спорт

Обвиненный в изнасиловании футболист объявил голодовку

Обвиненный в изнасиловании бразильский футболист Дани Алвес объявил голодовку

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Обвиненный в изнасиловании бразильский футболист Дани Алвес объявил голодовку. Об этом сообщает Cuatro al dia.

По информации источника, таким образом 39-летний спортсмен отреагировал на развод с женой Джоаной Санс. Отмечается, что футболист сильно нервничает из-за этого решения и полностью опустошен.

Ранее сообщалось, что Санс подала на развод после попадания Алвеса под стражу. Уточнялось, что она не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение обдуманно.

10 февраля Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования. При этом 39-летний спортсмен, которого арестовали 20 января, настаивает на том, что согласие было обоюдным и с его стороны не было акта насилия. При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Дарья Коршунова
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