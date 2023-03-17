Участников массовых беспорядков в Узбекистане осудили на сроки до 12 лет

Участников массовых беспорядков в Нукусе лишат свободы на срок от 5 до 12 лет

Бухарский областной суд вынес решение по участникам массовых беспорядков, произошедших 1 и 2 июля 2022 года в узбекском городе Нукусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Утверждается, что 17 марта было вынесено решение по 39 участникам, устроившим беспорядки в городе. В итоге 37 из них лишат свободы на срок от 5 до 12 лет, а еще двоих было решено приговорить к «ограничению свободы».

1 июля в Каракалпакстане, автономном регионе Узбекистана, прошли массовые протесты из-за поправок в законы страны, которые могли лишить жителей возможности провести голосование о выходе из состава страны. После этого президент Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус и предложил не вносить поправки, касающиеся автономности региона. 2 июля на территории Каракалпакстана ввели режим чрезвычайного положения.

В ходе беспорядков, произошедших 1-2 июля в Нукусе, погибли 18 человек, из которых 14 — гражданские лица, а еще четыре — работники правоохранительных органов. Помимо этого, пострадали по меньшей мере 243 человека.

В советское время Каракалпакия как автономная область была включена в состав Хорезмской ССР, позже — Киргизской АССР. В состав Узбекской АССР она вошла в 1936-м. После распада СССР регион остался в составе Узбекистана, сохраняя право на автономность. При этом в 2022-м президент страны Шавкат Мирзиеев заявил о желании лишить регион права на сецессию. После того в Каракалпакстане начались массовые протесты, закончившиеся беспорядками.