YouTube восстановит аккаунт Трампа

Axios: видеохостинг YouTube снимет ограничения с канала экс-президента США Трампа 17 марта

YouTube снимет ограничения с канала бывшего президента США Дональда Трампа в пятницу, 17 марта. Об этом сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на вице-президента видеохостинга по общественной политике Лесли Миллер.

По словам Миллер, начиная с 17 марта канал Трампа на YouTube «больше не подвержен ограничениям» и у экс-президента вновь будет возможность загружать контент.

Она добавила, что аккаунт бывшего американского лидера будет подчиняться политике YouTube, как и все остальные каналы.

9 февраля соцсеть Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) разблокировала аккаунт Трампа. Это произошло вскоре после того, как представители политика направили Meta письмо с просьбой восстановить доступ к его странице в соцсети.

В ноябре 2022 года Трампу вернули страницу в соцсети Twitter после опроса в соцсети, в котором 51,8 процента пользователей высказались за восстановление его учетной записи.

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты экс-президента США в начале 2021 года. Такое решение было принято после беспорядков, которые сторонники политика устроили в Капитолии в январе. В результате протестов погибли пять человек, десятки были арестованы. Кроме того, был ограничен доступ к учетной записи Трампа на YouTube.