Дмитрий Песков объяснил передвижение Путина по Мариуполю за рулем его любовью к вождению

Президент России Владимир Путин любит водить машину. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил тот факт, что в ходе поездки в Севастополь и Мариуполь глава государства был за рулем, передает ТАСС.

Он отметил, что при передвижениях Путина всегда соблюдается безопасность. «Что касается вождения автомобиля, вы знаете, президент часто так делает. Он любит водить машину, и, наверное, этим и продиктовано [решение]», — ответил журналистам Песков.

Ранее в Кремле заявили, что в ходе визита в Мариуполь Путин фактически передвигался без кортежа. Песков уточнил, что в поездке принимала участие «очень компактная группа машин».

Поездка президента в Мариуполь состоялась вечером 18 марта и в ночь на 19 марта. Глава государства прилетел в город на вертолете, после чего посетил несколько районов города за рулем. Перед этим Путин также посетил Севастополь.