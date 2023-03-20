Рогов заявил об оставленных Путиным в Мариуполе «пасхалках» для Запада

Рогов заявил, что Путин оставил в Мариуполе скрытые послания Западу

Во время рабочей поездки в город Мариуполь Донецкой народной республики (ДНР) президент России Владимир Путин оставил для Запада несколько скрытых посланий. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, одной из «пасхалок» стало посещение Путиным главного зала филармонии Мариуполя. Рогов сообщил, что именно там российские власти планируют проведение трибунала над украинскими военными. «Своим присутствием в этом зале наш президент показал Западу, что идея проведения трибунала не снята с повестки. Уже подготовлен зал, есть трибуна для обвинения, места для адвокатов», — заявил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» объяснил визит Путина в Мариуполь личным контролем президента за восстановлением города. «Это делается не для сигнала Западу, это делается для людей. Сигнал Западу, Киеву — это дело десятое», — считает политик.

Путин посетил Мариуполь с рабочей поездкой вечером 18 марта, однако об этом стало известно только на следующий день. Президент прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля, а также осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, перемещения Путина по городу, как и его поход в гости к местным жителям, не были спланированы. «Это было абсолютно спонтанно», — заверил он.

4 мая 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном контроле над Мариуполем. Основными очагами сопротивления украинских войск до взятия города были его центр, порт и завод «Азовсталь».