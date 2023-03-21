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23:06, 21 марта 2023Спорт

Тренер рассказал об эффективной тренировке с собственным весом для похудения

Тренер посоветовал делать приседания с прыжками, отжимания, берпи и выпады для похудения

Фото: Sporlab / Unsplash

Тренер Тайлер Рид рассказал об эффективной тренировке с собственным весом для похудения. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовал делать приседания с прыжками, отжимания, берпи и выпады вперед со сгибанием коленей до угла 90 градусов. «Сделайте большой шаг вперед правой ногой, затем опустите заднее колено к земле, пока оно не окажется примерно в двух дюймах (пять сантиметров — прим. «Ленты.ру») от пола», — отметил тренер. Он добавил, что каждое упражнение необходимо выполнять в течение 30 секунд с перерывом на отдых длительностью 15 секунд.

Завершить тренировку Рид рекомендовал спринтом на 50 или 100 метров. «Спринт является невероятно эффективным способом ускорить ваш метаболизм, сжечь серьезные калории, улучшить ваши спортивные результаты и даже нарастить мышечную массу», — пояснил он.

13 марта тренер Майк Боул дал советы по избавлению от жира в области живота. Специалист заявил, что уменьшить объем живота можно только в процессе похудения, поэтому неверно прорабатывать лишь эту зону, но не заниматься прокачкой остальных мышц и не менять питание.

Андрей Стрельцов
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