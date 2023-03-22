Названа красная линия для вступления Китая в украинский конфликт

Китаист Ломанов заявил, что КНР может поставить России оружие из-за действий США в Тайване

Китай может начать поставлять России оружие только в случае, если США предпримут какие-то необдуманные шаги в отношении Тайваня. Такое условие для вступления Китая в украинский конфликт назвал профессор РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов в интервью «Ленте.ру».

«Если США каким-то очень резким, очень болезненным образом нарушат красные линии Китая, то это создаст для Китая большой соблазн сделать ответный шаг — точно так же "подвинуть" красные линии американцев», — пояснил китаист. В то же время Ломанов назвал маловероятным подобное развитие событие в ближайшие месяцы или даже год. Более того, специалист предположил, что Китай может ответить на действия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе симметрично, то есть во все том же Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса нет доказательств поставок Китаем летального оружия в Россию. В то же время он заявил, что Москва якобы обратилась к Пекину за соответствующей помощью, но эта инициатива находится на стадии рассмотрения. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег Китай от подобного шага, предупредив, что поставки оружия России станут «большой ошибкой». При этом американский чиновник также признал отсутствие у Вашингтона сведений, указывающих на то, что Китай передает России вооружения для их дальнейшего применения в ходе боевых действий на Украине.

1 марта США одобрили продажу вооружений Тайваню на 619 миллионов долларов, в том числе боеприпасов для самолетов F-16. Пекин возмутился решением Вашингтона и предупредил, что продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также отметил, что военное сотрудничество США и Тайваня и торговля оружием в интересах Тайбэя наносит ощутимый вред отношениям Пекина и Вашингтона, который ранее выражал приверженность принципу одного Китая.

