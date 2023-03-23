В МИД рассказали о реакции России на деятельность НАТО в Финляндии

Замглавы МИД России Грушко: РФ будет соизмерять реакцию с деятельностью НАТО в Финляндии

Россия будет соизмерять свою реакцию с конкретной военной деятельностью НАТО на территории Финляндии. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, его слова передает ТАСС.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении в состав НАТО в ходе заседания правительства, тем самым закончив ратификацию инициативы Хельсинки.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран. Однако частью альянса они смогут стать только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Глава правящей фракции Венгрии Мате Кочиш заявил, что парламент страны 27 марта проголосует по вопросу членства Финляндии в НАТО, однако решение по принятию в альянс Швеции примут позже. В свою очередь Турция проведет голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте республики до общенациональных выборов главы государства, запланированных на 14 мая.