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17:26, 23 марта 2023Мир

В МИД рассказали о реакции России на деятельность НАТО в Финляндии

Замглавы МИД России Грушко: РФ будет соизмерять реакцию с деятельностью НАТО в Финляндии

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Россия будет соизмерять свою реакцию с конкретной военной деятельностью НАТО на территории Финляндии. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, его слова передает ТАСС.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении в состав НАТО в ходе заседания правительства, тем самым закончив ратификацию инициативы Хельсинки.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран. Однако частью альянса они смогут стать только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Глава правящей фракции Венгрии Мате Кочиш заявил, что парламент страны 27 марта проголосует по вопросу членства Финляндии в НАТО, однако решение по принятию в альянс Швеции примут позже. В свою очередь Турция проведет голосование по ратификации членства Финляндии в НАТО в парламенте республики до общенациональных выборов главы государства, запланированных на 14 мая.

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Варвара Кошечкина
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