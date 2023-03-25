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21:21, 25 марта 2023Россия

Путин прокомментировал протесты против пенсионной реформы Франции

Путин назвал протесты против пенсионной реформы внутренним делом Франции
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «России 24» ответил на вопрос о протестах против пенсионной реформы во Франции. Его слова приводит РИА Новости.

Путин прокомментировал протесты против пенсионной реформы Франции и подчеркнул, что эта ситуация касается исключительно самой страны. «Ну, вы знаете, во-первых, это их дело. Это внутреннее дело Франции», — отметил российский лидер.

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Ранее сообщалось, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы. Его работой в настоящий момент довольны лишь 28 процентов опрошенных. Данный показатель является самым низким с начала 2019 года.

В Париже 18 марта полицейские задержали 122 человека на акции против повышения пенсионного возраста. Всего в митинге приняли участие около 4,2 тысячи человек.

31 января почти три миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Первые митинги против пенсионной реформы в стране прошли 19 января. Тогда на улицы вышли более миллиона человек.

Макрон заявлял, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. К 2027 году Франции потребуется от 10 миллиардов до 12 миллиардов евро на финансирование выплат.

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Марина Совина
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