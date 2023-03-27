Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:43, 27 марта 2023Забота о себе

Назван неожиданный влияющий на уверенность в себе у женщин фактор

Опрос One Poll: более 40 процентов женщин больше следят за внешностью при подавленности

Фото: Unsplash

Весной женщины чаще чувствуют неуверенность в своей внешности. Неожиданный фактор, влияющий на женскую самооценку, удалось установить с помощью опроса One Poll, который опубликовал The New York Post.

В опросе приняли участие более двух тысяч женщин, почти половина из них (49 процентов) весной ощущают меньше уверенности из-за плохого состояния кожи после зимних месяцев. Еще 40 процентов признались, что испытывают стресс, надевая открытую одежду. Больше половины участниц (56 процентов) не носят вещи, которые им нравятся из-за убеждения, что они плохо в них выглядят.

Материалы по теме:
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
«Можете смеяться, но мне страшно» Половина россиянок не следит за женским здоровьем. Чем это грозит?
«Можете смеяться, но мне страшно»Половина россиянок не следит за женским здоровьем. Чем это грозит?
Промо
8 апреля 2021

Почти половина женщин (49 процентов) признали, что неуверенность плохо сказывается на внешности, 47 процентов отметили негативное влияние на качество сна, столько же заметили снижение общего уровня счастья. Треть опрошенных меньше следят за собой из-за неуверенности в своей привлекательности. Однако намного большее число женщин (43 процента) назвали подавленность стимулом для заботы о себе.

Ранее психологи Кэролайн Рубинштейн, Иэн Стэнли и Карен Линн Кэссиди рассказали как справиться с панической атакой без лекарств. По их словам, вернуть спокойствие помогут дыхательные упражнения, техника радуги и еще несколько доступных методов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Стало известно об отсутствии у Запада плана окончания конфликта на Украине
Шесть человек погибли в результате стрельбы в США
Приезд Зеленского в Запорожскую область назвали «самозванщиной»
Назван неожиданный влияющий на уверенность в себе у женщин фактор
Додон предрек проигрыш Санду на будущих выборах президента Молдавии
Винер оспорила отстранение Международной федерации гимнастики
Автор книги о советских панках вспомнил об искренности панк-художников 80-х
Украина подтвердила получение бронетехники из Германии и США
Европу предупредили о приближающейся катастрофе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.