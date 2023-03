Назван неожиданный влияющий на уверенность в себе у женщин фактор

Опрос One Poll: более 40 процентов женщин больше следят за внешностью при подавленности

Весной женщины чаще чувствуют неуверенность в своей внешности. Неожиданный фактор, влияющий на женскую самооценку, удалось установить с помощью опроса One Poll, который опубликовал The New York Post.

В опросе приняли участие более двух тысяч женщин, почти половина из них (49 процентов) весной ощущают меньше уверенности из-за плохого состояния кожи после зимних месяцев. Еще 40 процентов признались, что испытывают стресс, надевая открытую одежду. Больше половины участниц (56 процентов) не носят вещи, которые им нравятся из-за убеждения, что они плохо в них выглядят.

Почти половина женщин (49 процентов) признали, что неуверенность плохо сказывается на внешности, 47 процентов отметили негативное влияние на качество сна, столько же заметили снижение общего уровня счастья. Треть опрошенных меньше следят за собой из-за неуверенности в своей привлекательности. Однако намного большее число женщин (43 процента) назвали подавленность стимулом для заботы о себе.

