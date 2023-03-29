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10:53, 29 марта 2023Спорт

Тренер посоветовал пять упражнений для ежедневных занятий в целях потери веса

Тренер Тайлер Рид посоветовал ежедневно выполнять пять упражнений в целях потери веса

Фото: lithian / Shutterstock / Fotodom

Тренер Тайлер Рид посоветовал пять упражнений для ежедневных занятий в целях потери веса. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Рид предложил делать приседания, отжимания, берпи, выпады со сгибанием колена до 90 градусов, планку с попеременным касанием плеч руками, а также упражнение Jumping Jacks. Для этого необходимо совершать прыжки, расставив ноги на ширину плеч и одновременным поднимать руки над головой.

Специалист порекомендовал выполнять каждое движение в течение 45 секунд с перерывом на 15-секундный отдых. По его словам, комплекс нужно повторить от 3 до 5 раз.

Ранее фитнес-модель Алена Доманская назвала способы подготовить фигуру к летнему сезону. Она посоветовала составить график и не пропускать ни одной тренировки. План должен быть разнообразным и сочетать в себе силовые и кардионагрузки, а также стретчинг для восстановления мышц.

Ксения Курашкина
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