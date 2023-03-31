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20:42, 31 марта 2023Интернет и СМИ

Американские СМИ призвали освободить арестованного в России журналиста WSJ

New York Times, Washington Post и Politico призвали освободить журналиста WSJ Гершковича

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Американские СМИ New York Times, The Washington Post, Politico, а также Bloomberg News призвали немедленно освободить арестованного в России журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Совместное заявление редакций опубликовано на сайте The Washington Post.

В заявлении говорится, что редакции глубоко обеспокоены арестом Гершковича. Издания отметили, что освещение журналистом событий в России было точным и беспристрастным. «Мы призываем к немедленному освобождению Эвана [Гершковича]», — добавили СМИ.

Ранее отпустить сотрудника WSJ попросил президент США Джо Байден. Также в Белом доме в свете ареста Гершковича призвали всех американских граждан покинуть Россию.

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30 марта стало известно, что Эвана Гершковича, сотрудника московского бюро WSJ, задержали в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что, насколько известно Кремлю, американского журналиста взяли с поличным. В WSJ, в свою очередь, отвергли обвинения в шпионаже против своего корреспондента и заявили, что будут добиваться его освобождения.

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Маргарита Щигарева
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