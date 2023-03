Американские СМИ призвали освободить арестованного в России журналиста WSJ

New York Times, Washington Post и Politico призвали освободить журналиста WSJ Гершковича

Американские СМИ New York Times, The Washington Post, Politico, а также Bloomberg News призвали немедленно освободить арестованного в России журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Совместное заявление редакций опубликовано на сайте The Washington Post.

В заявлении говорится, что редакции глубоко обеспокоены арестом Гершковича. Издания отметили, что освещение журналистом событий в России было точным и беспристрастным. «Мы призываем к немедленному освобождению Эвана [Гершковича]», — добавили СМИ.

Ранее отпустить сотрудника WSJ попросил президент США Джо Байден. Также в Белом доме в свете ареста Гершковича призвали всех американских граждан покинуть Россию.

30 марта стало известно, что Эвана Гершковича, сотрудника московского бюро WSJ, задержали в Екатеринбурге. Журналиста заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что, насколько известно Кремлю, американского журналиста взяли с поличным. В WSJ, в свою очередь, отвергли обвинения в шпионаже против своего корреспондента и заявили, что будут добиваться его освобождения.