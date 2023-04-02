Армения прислушалась к опасениям России из-за присоединения к договору о МУС

Армения объяснила необходимость ратифицировать договор о МУС в связи с опасениями России

Армения прислушалась к опасениям России из-за планов Еревана ратифицировать Римский статут (договор о Международном уголовном суде, МУС). Об этом в интервью «Арменпресс» заявил вице-спикер парламента республики Акоп Аршакян.

По его словам, правительство Армении одобрило законопроект о присоединении в МУС еще в декабре 2022 года. Признать юрисдикцию МУС Ереван захотел в связи намерением привлечь к ответственности Азербайджан за «агрессию» в отношении Армении.

Аршакян заверил, что Армения способна действовать, не нанося ущерб стратегическим отношениям двух стран. Он указал, что, в частности, можно с любой страной подписать соответствующее юридическое соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на двусторонние отношения. Также он заверил, что решение по Римскому статуту никого ни в каком вопросе не признает виновным и не требует ничьего ареста.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МИД России заявили, что присоединение Армении к МУС может иметь негативные последствия для отношений Москвы и Еревана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, подчеркнув, что действия суда по отношению к россиянам юридически ничтожны. Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «арест» президента за рубежом равнозначным объявлению войны.