Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:16, 4 апреля 2023Мир

Затягивание приглашения Украины в НАТО объяснили

Политолог Бышок: Украину не приглашают в НАТО из-за боевых действий на ее территории

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны НАТО не приглашают Украину вступить в Североатлантический альянс из-за активных боевых действий на ее территории. Так в разговоре с «Лентой.ру» политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок объяснил, почему Киеву до сих пор не предложили присоединиться к военному блоку.

Причина здесь единственная и понятная — это боевые действия, которые идут и которые непонятно с какой конфигурацией закончатся. Все упирается в это

Станислав Бышоккандидат политических наук

За последний год было много заявлений со стороны разных политиков о гарантиях безопасности Украины, напомнил Бышок. Тем не менее до завершения конфликта страна не сможет стать полноправным членом блока.

«Я не знаю, что должно случиться, чтобы сейчас, в нынешней конфигурации, Украине предложили членство в НАТО. Все понимают, что тенденция именно в эту сторону, но также понимают, что, пока конфликт не разрешится, трудно говорить о том, что реалистично озвучивать предложения по военному или политическому альянсу», — заключил он.

Издание Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран альянса ранее сообщило, что НАТО вряд ли сможет предложить членство Украине в ближайшее время. «На столе лежит это письмо-заявка, а мы его просто игнорируем. Хорошо, вступление может быть не вариантом прямо сейчас. Тем не менее мы можем предпринять конкретные действия, не дожидаясь этого, в поддержку такого шага, чтобы показать, что мы верим в такой сценарий в долгосрочной перспективе», — цитирует газета слова собеседника.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Второй дипломат НАТО отметил, что сейчас альянс может предложить только более тесные отношения между блоком и Украиной.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует добиться вступления в военный блок в ускоренном режиме. Киев направил заявку на присоединение к НАТО через несколько дней после начала российской специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. Она подала свою заявку вместе со Швецией из-за начала военных действий на территории Украины. Вступление Стокгольма затянулось из-за противоречий с Турцией после акции активиста, который сжег Коран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
В американской армии спрогнозировали крах ВСУ в Крыму
Раскрыт секрет лисьего взгляда Беллы Хадид
Пьяный россиянин прикурил сигарету от Вечного огня
Затягивание приглашения Украины в НАТО объяснили
Москвич забрался на гору в Алтае и испугался спуска
Сборная Великобритании объявила бойкот чемпионату мира по боксу
Питон попытался съесть мангуста и стал жертвой нападения его семейства
Официантка бросила работу ради продажи откровенных фото и стала миллионершей
Известный российский актер высказался о недостатках Москвы
У актиний обнаружили ассоциативное обучение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.