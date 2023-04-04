Затягивание приглашения Украины в НАТО объяснили

Политолог Бышок: Украину не приглашают в НАТО из-за боевых действий на ее территории

Страны НАТО не приглашают Украину вступить в Североатлантический альянс из-за активных боевых действий на ее территории. Так в разговоре с «Лентой.ру» политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок объяснил, почему Киеву до сих пор не предложили присоединиться к военному блоку.

Причина здесь единственная и понятная — это боевые действия, которые идут и которые непонятно с какой конфигурацией закончатся. Все упирается в это Станислав Бышок кандидат политических наук

За последний год было много заявлений со стороны разных политиков о гарантиях безопасности Украины, напомнил Бышок. Тем не менее до завершения конфликта страна не сможет стать полноправным членом блока.

«Я не знаю, что должно случиться, чтобы сейчас, в нынешней конфигурации, Украине предложили членство в НАТО. Все понимают, что тенденция именно в эту сторону, но также понимают, что, пока конфликт не разрешится, трудно говорить о том, что реалистично озвучивать предложения по военному или политическому альянсу», — заключил он.

Издание Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран альянса ранее сообщило, что НАТО вряд ли сможет предложить членство Украине в ближайшее время. «На столе лежит это письмо-заявка, а мы его просто игнорируем. Хорошо, вступление может быть не вариантом прямо сейчас. Тем не менее мы можем предпринять конкретные действия, не дожидаясь этого, в поддержку такого шага, чтобы показать, что мы верим в такой сценарий в долгосрочной перспективе», — цитирует газета слова собеседника.

Второй дипломат НАТО отметил, что сейчас альянс может предложить только более тесные отношения между блоком и Украиной.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует добиться вступления в военный блок в ускоренном режиме. Киев направил заявку на присоединение к НАТО через несколько дней после начала российской специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. Она подала свою заявку вместе со Швецией из-за начала военных действий на территории Украины. Вступление Стокгольма затянулось из-за противоречий с Турцией после акции активиста, который сжег Коран.