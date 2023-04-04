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16:04, 4 апреля 2023Мир

Власти Финляндии ответили на критику после вступления в НАТО

Президент Финляндии Ниинисте: членство страны в НАТО не направлено против кого-либо

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Членство Финляндии в НАТО не направлено против кого-либо, заявил президент страны Саули Ниинисте. Так он ответил на критику после вступления государства в альянс, передает ТАСС.

Финляндия официально стала членом альянса 4 апреля. Церемония подписания соответствующего документа состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО является посягательством на безопасность России, поэтому Москва будет вынуждена принять ответные меры. В российском МИД отметили, что, приняв такое решение, Финляндия перестала быть самостоятельным государством.

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Варвара Кошечкина
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