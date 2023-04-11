Названа связанная с Россией причина вступления Финляндии в НАТО

Китайский политолог Лун: Финляндии вступила в НАТО ради противостояния с Россией

Замдиректора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин считает, что присоединение Финляндии к НАТО не было вызвано стремлением страны обеспечить собственную безопасность. Смысл этого шага политолог видит в том, чтобы показать всему миру свое противостояние с Россией. Слова Лун приводит ТАСС .

Собеседница агентства полагает, что что вступление Финляндии в альянс серьезно затрагивает вопрос национальной безопасности РФ, так как сухопутная граница между странами составляет около 1300 километров. Также этот шаг Хельсинки может вызвать серьезную озабоченность России, связанную с военным присутствием НАТО у ее границ.

Кроме этого, в данном решении эксперт видит связь с российско-украинским конфликтом. По ее словам, политика Финляндии в этом вопросе отличается от политики других нейтральных стран, к примеру, Австрии и Швейцарии.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе РФ из-за вступления Финляндии в НАТО.

МИД РФ заявил, что Хельсинки окончательно утратили самостоятельность и самоидентичность. О том, что Финляндия официально стала членом альянса, стало известно 4 апреля.