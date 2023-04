Тренер назвала четыре наименее эффективных упражнения для похудения

Тренер Кроуфорд назвала занятия на степпере одними из самых неэффективных при похудении

Тренер Кейли Кроуфорд назвала четыре наименее эффективных упражнения для похудения. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

По словам специалиста, бесполезными являются занятия на эллиптическом тренажере. Кроуфорд посоветовала заменить их на греблю. Еще одним малоэффективным тренажером она назвала степпер, имитирующий поднятие по лестнице, и заявила, что лучше выполнять выпады при ходьбе. «Выпады обеспечат больший диапазон движений и задействуют больше мышц, при этом нагружая нижнюю часть тела и ягодицы так же, как степпер», — добавила Кроуфорд.

Кроме того, специалист назвала неэффективными классические отжимания и порекомендовала изменить технику: увеличить амплитуду движений, опускаясь максимально низко. Также тренер заявила, что тяга верхнего блока не поможет снизить вес и прокачать мышцы спины. Она добавила, что гораздо эффективнее выполнять подтягивания.

