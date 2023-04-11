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23:14, 11 апреля 2023Спорт

Тренер назвала четыре наименее эффективных упражнения для похудения

Тренер Кроуфорд назвала занятия на степпере одними из самых неэффективных при похудении

Фото: I Yunmai / Unsplash

Тренер Кейли Кроуфорд назвала четыре наименее эффективных упражнения для похудения. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

По словам специалиста, бесполезными являются занятия на эллиптическом тренажере. Кроуфорд посоветовала заменить их на греблю. Еще одним малоэффективным тренажером она назвала степпер, имитирующий поднятие по лестнице, и заявила, что лучше выполнять выпады при ходьбе. «Выпады обеспечат больший диапазон движений и задействуют больше мышц, при этом нагружая нижнюю часть тела и ягодицы так же, как степпер», — добавила Кроуфорд.

Кроме того, специалист назвала неэффективными классические отжимания и порекомендовала изменить технику: увеличить амплитуду движений, опускаясь максимально низко. Также тренер заявила, что тяга верхнего блока не поможет снизить вес и прокачать мышцы спины. Она добавила, что гораздо эффективнее выполнять подтягивания.

Ранее 10 апреля тренер Мария Волынкина назвала эффективные упражнения для сжигания жира на животе. Специалист рассказала, что с этой проблемой помогут справиться многосоставные упражнения, например, планка.

Андрей Стрельцов
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