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14:49, 12 апреля 2023Спорт

РФС отозвал лицензию у проигравшего со счетом 0:15 клуба

РФС отозвал лицензию у «Ессентуков», проигравших «Форте» со счетом 0:15

Кадр: ФК Форте / YouTube

Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию на выступление в текущем сезоне у клуба второго дивизиона «Ессентуки». Об этом сообщается на странице во «ВКонтакте» другой команды лиги — «Спартака» из Нальчика.

Спартаковцы сообщили, что именно по этой причине их матч против «Ессентуков» в рамках первенства страны отменен. Встреча 24-го тура должна была состояться 14 апреля.

8 апреля «Ессентуки» на выезде проиграли «Форте» из Таганрога. Встреча прошла в рамках 23-го тура второй лиги и завершилась со счетом 15:0 в пользу хозяев. В составе победителей четыре футболиста оформили по хет-трику.

«Ессентуки» в 23 матчах нынешнего сезона набрали пять очков и находятся на последнем месте в турнирной таблице. Команда забила 7 и пропустила 79 мячей.

Алексей Гусев
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