На Украине прокомментировали утечку секретных документов США

Секретарь СНБО Данилов заявил о нежелании Киева ругаться с Западом из-за утечки документов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов высказался об утечке секретных документов США, посвященных состоянию Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

Данилов прокомментировали утечку документов Пентагона и заявил о нежелании Киева ругаться с Западом. По его мнению, подобный инцидент не должен привести к разрыву отношений. Он уточнил, что в ближайшее время Вашингтон расследует произошедшее.

«Нам нет никакого смысла ругаться со своими партнерами, понимаем, что такие вещи [утечка документов] — очень важные и сложные, и токсичные, поэтому мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержались данные о состоянии ВСУ, а также планах США и НАТО по их укреплению.

Позже в сети появилась новая партия утекших документов Пентагона: всего было опубликовано более 100 файлов. Кроме связанных с Украиной данных в них содержатся сведения о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.