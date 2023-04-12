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22:54, 12 апреля 2023Бывший СССР

На Украине прокомментировали утечку секретных документов США

Секретарь СНБО Данилов заявил о нежелании Киева ругаться с Западом из-за утечки документов
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Staff / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов высказался об утечке секретных документов США, посвященных состоянию Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

Данилов прокомментировали утечку документов Пентагона и заявил о нежелании Киева ругаться с Западом. По его мнению, подобный инцидент не должен привести к разрыву отношений. Он уточнил, что в ближайшее время Вашингтон расследует произошедшее.

«Нам нет никакого смысла ругаться со своими партнерами, понимаем, что такие вещи [утечка документов] — очень важные и сложные, и токсичные, поэтому мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержались данные о состоянии ВСУ, а также планах США и НАТО по их укреплению.

Позже в сети появилась новая партия утекших документов Пентагона: всего было опубликовано более 100 файлов. Кроме связанных с Украиной данных в них содержатся сведения о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

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Марина Совина
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