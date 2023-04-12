Садовод предостерегла от соседства томатов с некоторыми овощами

Садовод Омельченко: кабачки и капуста могут мешать нормальному росту томатов

Некоторые овощи могут мешать нормальному росту томатов, если их посадить по соседству с ними, предостерегла садовод Юлия Омельченко. О том, какие овощи конкурируют с томатами за питательные вещества, она рассказала в беседе с Daily Express.

По словам Омельченко, вредит томатам соседство с капустой: они будут забирать у нее питательные вещества, а та, наоборот, выделять в почву вещества, препятствующие росту томатов. Огурцы и кабачки тоже лучше сажать на расстоянии. «Их пышная листва создает тень, а это означает, что почва вокруг них будет сохнуть дольше, чем вокруг помидоров. Это увеличивает риск поражения мучнистой росой обеих культур», — предупредила садовод.

Кроме того, добавила она, не стоит сажать томаты рядом с картофелем и баклажанами. Их поражают одни и те же болезни и вредители, поэтому соседство может ускорить распространение болезней.

Омельченко отметила, что томаты нужно высадить подальше от кукурузы, поскольку личинки кукурузного ушного червя, который ее поражает, поедают все части томатов от листьев до плодов.

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